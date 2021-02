Revisione valori venali IMU aree fabbricabili: "Cittadinanza Attiva Pellegrina" esprime compiacimento, ma chiede che venga chiuso il contenzioso pregresso

cittadinanza attiva pellegrina BAGNARA CALABRA - L’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” esprime compiacimento per l’avvenuta revisione dei valori IMU aree fabbricabili per l’anno 2021.

"I serrati confronti, a tratti accesi, ma sempre improntati alla correttezza e collaborazione nell’interesse esclusivo dei cittadini - scrive l'Associazione in una nota inviata al sindaco Gregorio Frosina - hanno finalmente prodotto un primo importante risultato di giustizia sociale, che riconosce il lavoro sin qui condotto. Adesso è tempo di mettere una “pietra tombale” sull’annoso problema, da Lei ereditato dalle precedenti amministrazioni (compresa quella Commissariale che nulla ha prodotto sull’argomento) predisponendo, previo apposito studio, l’atto di indirizzo per la chiusura di tutto il contenzioso ad oggi pendente e per tutto quello che si verrebbe ad aprire con gli accertamenti relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 sui quali ancora vigono i vecchi (ed iniqui) valori IMU aree fabbricabili. Noi continueremo a rimanere vigili e attenti; sempre collaborativi a trovare insieme, pur tra le strette maglie del bilancio comunale, una giusta e dignitosa soluzione che riporti – sull’argomento - la tanto agognata pax sociale tra cittadini e istituzioni".

Red