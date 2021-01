Discarica Melicuccà, i chiarimenti della Città Metropolitana

Palazzo Alvaro Il dirigente del settore Ambiente illustra le scelte e gli indirizzi dell’ente di Palazzo Alvaro

“Il contratto è stato rescisso così come prevede il codice dei contratti e come stabilisce lo stesso capitolato, per grave ritardo e per le inadempienze da parte dell’impresa aggiudicataria”. Con queste parole il dirigente settore Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Pietro Foti, ha spiegato i lineamenti della vicenda relativa alla rescissione del contratto operata dall’Ente di Palazzo Alvaro nei confronti dell’azienda incaricata di eseguire i lavori di bonifica della discarica per rifiuti solidi urbani di Melicuccà. Lo stesso dirigente metropolitano ha poi approfondito i termini della questione ricordando che “si tratta di un’opera prevista da un’ordinanza regionale contingibile e urgente e quindi noi avevamo appaltato questi lavori di ripristino del primo lotto di questa discarica con la massima celerità e stabilendo che l’impresa dovesse eseguire i lavori secondo un preciso cronoprogramma. Nello specifico il capitolato prevedeva che l’impresa articolasse il lavoro su almeno due turni e che in caso di rallentamenti o ritardi, si fosse organizzata anche su tre turni, proprio perché ritenevamo la conclusione dell’opera un aspetto prioritario per l’Ente”. Che i tempi si siano prolungati è un dato di fatto, ha inoltre evidenziato Foti, e peraltro “l’Ente aveva anche concesso una proroga di ben ventotto giorni all’impresa”.