BAGNARA CALABRA Polizia Locale, arrivano quattro vigili urbani dal Comune di Tropea

Polizia Muicipale Bagnara Calabra L'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra cerca di mettere una pezza alla carenza di vigili ubani presso il comando della Polizia Locale della cittadina della Costa Viola, e lo fa attraverso una convenzione con il Comune di Tropea.

L'accordo prevede l'utilizzo di quattro unità a tempo indeterminato per 18 ore settimanali, con un esborso economico previsto per il 2021 di 15.313,12 euro. L'attuale dotazione organica della Polizia Municipale, viene evidenziato nella delibera di Giunta, versa in una situazione di grave carenza di personale, in ragione del trasferimento di alcune unità in altri ambiti organizzativi dell'Ente, e del collocamento in quiescenza del Comandante, e per i quali non si è provveduto al turn over, anche a causa delle difficoltà economiche del Comune. Da qui la scelta di operare in convenzione con l'utilizzo part-time dei quattro agenti.

Red