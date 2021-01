VILLA SAN GIOVANNI L’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) delegazione ColumnaRhegina di Villa San Giovanni riconferma le cariche sociali e apre alla cittadinanza

1 logo AICC COLUMNA RHEGINAI soci dell’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) delegazione ColumnaRhegina di Villa San Giovanni riunitisiin videoconferenza, all’unanimità hanno riconfermato le cariche sociali: presidente prof. Augusto Cosentino,segretario dott. Gianpaolo Papalia,vicepresidente prof. ssa Giuseppina Galletta, tesoriere prof.ssa Elena Scopelliti.

Costituitasi nel luglio 2016 per opera prevalentemente di Docenti e studenti, la Delegazione villese dell’AICC ha contribuito incisivamente sul territorio nella diffusione dei valori della Cultura Classica, fondamento della moderna cultura europea, adoperandosi,spesso a fianco delle delegazioni dell’AICC di Reggio Calabria, Messina, Milazzo e Acireale, nel coltivare le discipline umanistiche e nel suscitare l’interesse per una più diretta conoscenza dell’antica civiltà, secondo quanto previsto dallo Statuto.

In questi anni sonoda menzionare tra le più significative attività la realizzazione, in rete con l’IIS Nostro Repaci, della Biblioteca scolastica innovativa,concepita come centro di informazione e di documentazione anche in ambito digitale, la partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico“ e al “ Premio letterario Giovani “ organizzati dalla scuola villesediretta dalla prof.ssa Maristella Spezzano, che fin dall’inizio ha dato il pieno supporto e la disponibilità delle strutture scolastiche per l’attività della Delegazione.

I soci per l’anno in corso hanno concordato un piano culturale molto ricco e articolato che prevede, tra l’altro, percorsi didattici sul territorio e il patrocinio al progetto “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto”, che offre l’opportunità di contrastare la povertà educativa. È stato programmato un ciclo di conferenze on line, valide come formazione per i Docenti, tenute da illustri relatori, il primo sarà il 28 gennaio p.v. con Mario Lentano su “Enea, l’ultimo dei Troiani e il primo dei Romani”.

La Delegazione villese, aperta alla cittadinanza,si è dotata di un indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e di un blog.

Cultura classica, ma al passo con i tempi.

Elena Scopelliti