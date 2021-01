Aumentano i casi di Covid a Seminara: chiuso l'accesso al pubblico degli uffici comunali

Comune di Seminara In particolare l'aumento dei casi ha interessato il capoluogo e la frazione di Barritteri

Negli ultimi giorni si è rilevato un aumento dei casi Covid positivi nel nostro comune. In particolare l'aumento dei casi ha interessato il capoluogo e la frazione di Barritteri. In conseguenza di ciò, in via prudenziale si è deciso di chiudere l'accesso al pubblico degli uffici comunali, altresì, si raccomanda a tutti di non uscire di casa se non strettamente necessario e, quando necessario, farlo solo con tutte le precauzioni ritenute utili. Ricordiamo che l'unico modo sicuro di proteggersi è l'autotutela e non la ricerca dell'untore. Si stanno valutando altri provvedimenti restrittivi in caso di ulteriori comunicazioni di casi positivi sul territorio comunale.

