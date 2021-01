REGGIO CALABRIA Commercio su aree pubbliche, incontro in Prefettura per Asnali: leggittimi i mercati nei giorni di sabato e domenica

Antipasqua Il Presidente Regionale Rosario Antipasqua, Andiloro Vincenzo Presidente Provinciale Commercianti su aree pubbliche e fiere, insieme ai colleghi dell’ANA si sono incontrati il 22 gennaio 2021 nella Prefettura di Reggio Calabria con il Dr. Marco Oteri, capo gabinetto di S.E. Prefetto Dr. Mariani. Incontro cordiale e collaborativo, si sono affrontati i riguardanti le problematiche relative allo svolgimento dei mercati settimanali alimentare e non in provincia.

Nello specifico le associazioni di categoria hanno chiesto al Dr. Marco Oteri un confronto costante tra associazione di categoria e Amministrazioni Comunali rispetto ai provvedimenti da applicare per lo svolgimento dei mercati settimanali, soprattutto quando questi ultimi prevedono l'applicazione del dpcm e le variabili circolari di governo. In secondo luogo è stato affrontato il problema relativo all’esonero del pagamento TOSAP, poiché alcuni comuni la richiedono, nonostante sia vigente una legittima esenzione.

Abbiamo rilevato che in molti casi i comuni dispongono l’annullamento dei mercati in modo ingiustificato ed arbitrale, in contrasto con le normative varate dal Governo, spesso senza alcuna comunicazione tempestiva (ne ufficiale ne tanto meno ufficiosa), creando il disastroso incremento dei problemi economici della categoria. A seguito dell'incontro con Dottor Marco Oteri, in serata abbiamo ricevuto la comunicazione della piena legittimità dei mercati nei giorni di Sabato e Domenica.

Come rappresentante di categoria As.N.A.L.I è sempre stata pronta ad una collaborazione effettiva ed efficace con le amministrazioni sia per affrontare e svolgere i mercati insicurezza e sia per discutere e risolvere in tempo qualsiasi problema che può presentarsi. Ci auguriamo che nel futuro la categoria non debba più subire la deflazione delle giornate lavorative. La categoria necessità di lavorare, con rispetto e dignità.

As.N.A.L.I Calabria