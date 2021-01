Covid-19, il bollettino del Comune di Gioia Tauro. 180 gli attuali positivi

Si avvisa la popolazione che a seguito di verifica congiunta tra i dati dell'ASP e della Prefettura, nonché dai laboratori privati risulta che attualmente i casi positivi risultano essere 180 in totale. I guariti 269 mentre i deceduti sono 3.

Rispetto all’ultima comunicazione, non si registrano nuovi casi positivi, mentre rimane stabile il numero dei negativizzati/guariti. Facciamo appello affinché prevalga in tutti noi il senso di responsabilità e il rispetto delle norme igieniche e comportamentali fondamentali per tutelare la propria salute e quella degli altri.

Il bollettino del Comune di Gioia Tauro