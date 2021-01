SCILLA Nella villetta comunale scritta offensiva contro il comandante della locale stazione dei carabinieri

CAS SCILLANella villetta comunale è appara una scritta contro il comandante della locale stazione dei carabinieri, Andrea Marino. Il messaggio offensivo porta la firma “Acab” acronimo di Allcops are bastards, (letteralmente “Tutti i poliziotti sono bastardi”).

E arriva immediata la solidarietà del sindaco Pasquale Ciccone e dell’amministrazione comunale al persona del comandante Marino e ai carabinieri della locale stazione. <<E’ un gesto da condannare- ha dichiarato il sindaco Ciccone sui social- fuori da ogni logica-. Questo avviene perché in passato avevamo installato e attivato le telecamere in tutto il territorio ma dopo il nostro insediamento li abbiamo scoperte non funzionanti; la situazione è identica nel resto del paese anche dove era stata annunciata l’entrata in funzione delle fototrappole. La risposta che diamo a quest’azione indegna- aggiunge il primo cittadino- è quella di mettere in funzione tutte le telecamere. L’attenzione dell’amministrazione è totale per garantire e aiutare le forze dell’ordine per il controllo del territorio. Sarà questa la risposta che vogliamo dare a coloro i quali si vogliono muovono nell’ombra della notte e danneggiano la tranquillità. Tutto questo non fa bene allo sviluppo del paese>>. La cittadinanza ha espresso attraverso i social piena solidarietà e sostegno al comandante Marino e ai membri della stazione dei carabinieri di Scilla insieme alla ferma condanna per il vile gesto.

