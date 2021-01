BAGNARA CALABRA Il Comune rateizza i canoni idrici relativi agli anni 2015/16/17/18

BolletteAcqua

Bene. Meglio tardi che mai. Anche l'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra prende atto che nella cittadina della Costa Viola il virus ha causato, e sta causando difficoltà economiche non indifferenti all'intera cittadinanza. E quindi, attraverso una delibera di Giunta ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di rateizzare il canone idrico relativo agli anni 2015/16/17/18. Ci sono ancora questioni aperte relative all'annualità 2017, ma questa lodevole iniziativa, che in tanti auspicavano già da tempo, aiuta chi è in difficoltà ad affrontare meglio il pagamento di questi tributi. (Car. Trip.)