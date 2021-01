BAGNARA CALABRA Crollo strada a Marinella, gli abitanti di Via Archimede chiedono interventi immediati

Crollo strada a Marinella parlano i cittadiniDopo più di un mese dal crollo di una strada a Marinella di Bagnara Calabra parlano gli abitanti della zona che evidenziano problemi e criticità legate alla difficoltà di raggiungere le proprie abitazioni. La voragine che si è aperta in Via Archimede, e che nella notte del 13 dicembre scorso ha inghiottito un’auto, poi recuperata dai Vigili del Fuoco, adesso mette in pericolo le case di tante persone, e condiziona la vita di anziani e disabili.

Anche se l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Oliverio ai microfoni di CostaViolaNews ha rassicurato tutti dicendo che è stato già redatto un progetto di massima e che adesso bisogna individuare le risorse, alcuni imprenditori lanciano l’allarme chiedendo al Comune di prendere immediati provvedimenti a tutela di tutti gli abitanti della zona e del proprio lavoro che al momento, vista l’impossibilità di transito per i mezzi di trasporto, è fortemente condizionato. (Car. Trip)