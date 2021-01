BAGNARA CALABRA Riapre l'Ufficio postale a Porelli

Porelli - Ufficio PostaleRiapre l’ufficio postale a Porelli di Bagnara Calabra ed è grande la soddisfazione di cittadini e residenti. Gli abitanti del piccolo borgo non hanno mai perso la speranza ed in questi mesi si son fatti sentire spesso, attraverso petizioni, proteste e segnalazioni alla Direzione Provinciale delle Poste Italiane. Anche qualche consigliere comunale non ha mancato di occuparsi del problema scrivendo alle autorità preposte sollecitandone la riapertura.

“Di fondamentale importanza la riattivazione dello sportello - evidenziano i porellesi - non solo per coloro che non hanno i mezzi per raggiungere il centro cittadino per servirsi delle Poste centrali, ma in tempi di Covid eviterà alla gente di fare lunghe file e assembramenti”. Anche l’Ufficio di Pellegrina a partire da oggi funzionerà sei giorni su sei e quindi al momento tranne Marinella gli uffici postali tornano a funzionare a pieno regime. Anche nel popoloso quartiere marinaro la gente reclama la riapertura dello sportello ma il fatto che presso la sede dell’Ufficio ancora ci sono i mobili e gli arredi tecnici fa ben sperare per il futuro.

Sono momenti di difficoltà per tutti ed i servizi vanno incentivati e non sospesi, o addirittura non erogati. Gli abitanti del borgo porellese ci tengono “a ringraziare quanti in questi mesi hanno lavorato per la riapertura dello sportello, e le stesse Poste italiane, Direzione Provinciale di Reggio Calabria, che hanno ben compreso la difficoltà dei residenti e hanno deciso di riaprire l’ufficio postale. (Car. Trip.)