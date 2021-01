BAGNARA CALABRA Situazione dei plessi scolastici, Antonella Tripodi scrive al Sindaco

Antonella Tripodi - Bagnara Calabra Di seguito pubblichiamo la lettera di Antnella Tripodi, Presidente del Consiglio d'Istituto del Comprensivo "U. Foscolo" di Bagnara Calabra, inviata al sindaco Gregrio Frosina e a tutti i componenti del Consiglio Comunale. L'oggetto riguarda il sopralluogo effettuat nella giornata del 15 gennaio scorso in tutti i plessi scolastici della cittadina della Costa Viola.

A seguito del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Antonella Tripodi presidente C.I del Comprensivo “Foscolo” presso tutti i plessi del territorio comunali autorizzata dal Dirigente Scolastico evidenzio le seguenti criticità:

Plesso “protezione civile”: fornire di reti metalliche alcuni infissi che restano chiusi per la presenza di roditori. Manca utenza telefonica. Plesso “scuola materna Melarosa”: perdita di acqua sul marciapiede adiacente l’ingresso, tapparelle da sostituire in alcune aule. Manutenzione riscaldamenti in atto. Manca utenza telefonica. Plesso ”Fondacaro“: non presenta tranne lo smaltimento di materiale ingombrante delle criticità. Qualche termosifone da regolare. Manca utenza telefonica. Plesso “XXIV Maggio“: in atto sistemazione infissi, revisione estintori con scadenza luglio 2020. Manca utenza telefonica. Plesso di Pellegrina: riscaldamenti non funzionanti, due aule con vistose perdite idriche, servizi igienici inadeguati, usurati, uno funzionante senza maniglia alla porta, lavandino rotto. Assenza rete telefonica e rete internet. In merito si chiede un intervento tempestivo per ripristinare immediatamente tutte le criticità riscontrate al fine di garantire uno svolgimento ottimale delle attività didattiche.

Certa di un vostro riscontro positivo vi porgo distinti saluti Tripodi Antonella

15 gennaio 2021

Al sindaco Gregorio Frosina.

Al Consiglio Comunale

P.C al Dirigente Scolastico Comprensivo ”Foscolo“