BAGNARA CALABRA Al via da domani lo screening sulla popolazione scolastica. Ecco le date e gli orari

Tale screening sarà effettuato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sede di Bagnara. L’impegno dell’Amministrazione è tout court per salvaguardare la salute dei cittadini.

Una pandemia è una bomba che esplode senza preavviso, all’inizio ci si trova smarriti ed increduli. Per chi amministra, a tutti i livelli, ricorre l’obbligo di attuare tutte le azioni per cercare di salvaguardare la salute dei cittadini, sentendo addosso tutta la responsabilità affinchè queste azioni siano le più efficienti ed efficaci possibili a contrastare il diffondersi del virus, con la consapevolezza che il covid-19 corre veloce e non ci si possono permettere distrazioni o abbassamento della guardia. Su questo l’intera Amministrazione ha sempre lavorato e continua a farlo con coscienza e senso di responsabilità.

Lo screening alla popolazione scolastica deve essere inteso non solo strettamente utile alla riapertura delle scuole ma è una opportunità per testare un target ben definito, uno spaccato di comunità, in questo caso quello della popolazione scolastica, per fare il punto della situazione post feste natalizie e monitorare gli effetti di eventuali assembramenti familiari, che come si è potuto constatare ha fatto impennare il numero dei contagi nel nostro paese.

I tamponi antigenici verranno eseguiti, su base volontaria, presso la sede della Croce Rossa, a tutto il personale docente e non docente ed agli studenti della scuola primaria e secondaria, secondo il seguente calendario:

- Venerdì 15 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 al personale docente e non docente;

- Sabato 16 e domenica 17 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 agli studenti.

Si raccomanda e ci si affida sempre al senso di responsabilità di tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle norme igieniche e di legge, la lotta contro questo nemico invisibile si può vincere solo insieme!

Nota stampa Comune di Bagnara Calabra