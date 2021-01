BAGNARA CALABRA Test rapidi su insegnanti e alunni per rientrare a scuola in sicurezza

Croce Rossa - Bagnara Calabra L'idea, a cui sta lavorando il Comune di Bagnara Calabra, è quella di effettuare test rapidi prima del rientro in aula previsto per lunedì 18 gennaio. Ad essere interessati allo screening, di cui si occuperà la Croce Rossa Italiana Unità Territoriale di Bagnara Calabra, studenti, insegnanti e personale scolastico.

Nella giornata di oggi dovrebbe essere firmato un protocollo tra Comune e Croce Rossa per avviare lo screening, e prevenire eventuali rischi che possano coinvolgere la popolazione scolastica. L'obiettivo è quello di fare i test prima dell'avvio delle lezioni. I tamponi saranno effettuati presso la sede che si trova all'interno dei locali della Stazione Ferroviaria della cittadina della Costa Viola, ed ancora una volta, così come già in passato fin dall'inizio di questa pandemia, vedrà impegnati i volontari di Croce Rossa guidati dalla responsabile Carmela Luppino.

