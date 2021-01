Diretta News del 13 Gennaio 2021

Diretta News - In questa puntata con il dott. Carmine Sofio si parla di dieta, e di come fare per tornare in forma dopo le feste natalizie. Ancora servizio idrico e bollette annualità 2017 con l'Avv. Francesco Macrì. Ed infine il giornalista Gianmarco Iaria.