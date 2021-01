Solidarietà a Don Tonino Saraco da parte del Masci Calabria

don-tonino-saraco Il Movimento degli Adulti Scout Cattolici Italiani nella sua articolazione regionale esprime ufficialmente la propria vicinanza a don Tonino Saraco, parroco di Ardore Marina e rettore del Santuario della Madonna di Polsi.

Al sacerdote, vittima di messaggi anonimi e oltraggiosi, gli adulti scout calabresi hanno voluto far giungere la piena solidarietà di chi si impegna ogni giorno “per lasciare il mondo migliore di come è stato trovato” lavorando sulla via della rettitudine, della trasparenza, della giustizia e della legalità. Per questo non può essere accettata o subita passivamente dalla società responsabile e attiva di tutta la regione un’intimidazione scritta sul muro di una strada provinciale. “Quella scritta è come se fosse rivolta a ciascuno di noi”. Il segretario regionaledel Masci ha già provveduto personalmente a contattare don Tonino per manifestargli l’appoggio incondizionato del movimento.