BAGNARA CALABRA Ufficio postale chiuso a Porelli, protestano i cittadini

Poste Porelli chiuseAncora chiuso l’ufficio postale a Porelli di Bagnara Calabra e ancora proteste per i cittadini del piccolo borgo della cittadina della Costa Viola che dopo mesi dalla chiusura ne chiedono la riapertura. Ad essere maggiormente penalizzati gli anziani e le persone in difficoltà.

Non sono bastati in questi mesi le tante segnalazioni, le proteste, le lettere inviate alla Direzione Provinciale Poste di Reggio Calabria, così come gli interventi di alcuni consiglieri comunali, ed una raccolta firme tra la popolazione. La gente è esasperata e stanca con l’aggravante delle lunghe file a cui è costretta ogni qual volta ha la necessità di usufruire degli sportelli delle Poste centrali. (Car. Trip.)