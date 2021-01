BAGNARA CALABRA Salgono ancora i contagi (+18 nelle ultime 24 ore). 113 gli attuali positivi

- n. 18 nuovi soggetti contagiati dal virus Covid-19,

- n. 3 guarigioni.

Si è provveduto ad emettere le relative ordinanze che sono in fase di notifica agli interessati.

Visto l'incremento costante della curva epidemiologica, ribadiamo con forza alla cittadinanza il rispetto delle regole e di adottare un comportamento prudente evitando il più possibile il contatto con soggetti esterni al proprio nucleo familiare e l'utilizzo costante dei dispositivi di protezione personale. E' di fondamentale importanza, nel caso in cui si è stati in contatto con soggetti positivi, porsi immediatamente in isolamento domiciliare volontario ed informare tempestivamente il proprio medico curante.

Bollettino Covid del Comune di Bagnara Calabra