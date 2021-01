Pandemia al tempo dell’individualismo e autoreferenzialità

Pandemiadi Roberta Macrì

La Pandemia Covid- 19 corre velocemente in Europa e nel Mondo. Corre velocemente in Italia, corre velocemente nella nostra regione Calabria, nella Città Metropolitana di Reggio e nei comuni che a essa fanno capo. Ormai da un anno il Governo tiene le mani sul timone dei DPCM nel tentativo di tutelare la salute pubblica, anche, tirando la coperta dove è più corta.

Inizialmente tutti siamo stati ligi e rispettosi delle regole, poi abbiamo ripreso a vivere come se il pericolo fosse scampato e, quando, il flagello si è di nuovo abbattuto sulle nostre comunità il popolo ha continuato a vivere come se nulla fosse, riprendendo una corsa frenetica verso chi sa cosa. Al via l’assalto ai supermercati, ai negozi quado consentito, alle strade pubbliche per passeggiate e gli incontri seppur vietati. Oggi ci si arrabbia per le restrizioni adottate dal Governo e dalle Regioni, per la chiusura dei luoghi pubblici, che possono essere controllati, per evitare assembramenti: uffici, con riduzione del lavoro in presenza, scuola, biblioteche, musei, cinema, teatro e altri ancora.

Però ci si ritrova, senza pensare, nel segreto delle case, delle cantine, dei garage luoghi intimi dove, si organizzano eventi e da dove è ripartita la scintilla del contagio vanificando i sacrifici dei più, compresi coloro che guidano la Comunità. Perché è facile prendersela con lo Stato, con la Regione, con la Città Metropolitana, con il Comune e le Forze dell’ordine, è comodo credere che la colpa sia sempre degli altri. Anziché proiettare la responsabilità verso qualcun altro bisognerebbe interrogarsi, visto che il virus viaggia con noi e attraverso noi, la domanda è solo una e semplice: “Io cosa posso fare per evitare di rappresentare un pericolo per me e per la mia comunità?”.

La risposta è altrettanto semplice: “Seguire le regole indicate ed evitare gli incontri”. E’ il tempo di prendere coscienza che noi persone, noi popolo siamo il Governo, siamo le Istituzioni. Il nostro egoismo, il nostro non voler rinunciare a niente ha causato il nuovo dilagare dell’epidemia. A poco serve l’ipocrisia, il levare il dito contro l’altro, il pregiudizio della caccia all’untore perché ognuno di noi potrebbe essere un potenziale untore e nel momento in cui non si rinuncia alle feste e agli incontri segreti, trasgredendo le regole, si nuoce alla propria vita e a quella della Comunità. Nel 2021 non si ha ancora la consapevolezza che libertà non è libertinaggio, cioè fare ciò che si vuole passando sopra tutto e tutti, ma è agire rispettando se stessi e gli altri.

Oggi nel giorno dell’Epifania il viaggio che dovremmo fare è l’uscita da noi stessi per andare incontroagli altri con rispetto e illuminati dal buon senso.