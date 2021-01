BAGNARA CALABRA Scuola, dal 7 gennaio attività didattiche in presenza per gli alunni del Comprensivo "U. Foscolo"

scuola in presenza ubblicata sul sito dell'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Bagnara Calabra. il Dirigente Scolastico Prof. Michele Bonardelli. Si comunica che, a partire da giovedì 7 gennaio, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza per gli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado, fatte salve nuove disposizioni normative. A darne notizia, attraverso una circolareil Dirigente Scolastico Prof. Michele Bonardelli.

La ripresa delle attività didattiche avverrà nel rispetto delle precedenti disposizioni inerenti modalità di ingresso ed uscita nonché nel rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, già note, da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus COVID-19. A scuola è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

I genitori sono, sempre, invitati ad adempiere alle loro responsabilità:

 controllare la temperatura agli alunni prima di uscire di casa;

 dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti con riconosciute positività al virus;

 dichiarare eventuali positività al virus SARS CoV 2;

 non fare frequentare gli alunni a scuola in caso di sintomatologia correlata al virus SARS CoV 2;

 munire tutti gli alunni di mascherina chirurgica o riconosciute similari per l’ingresso nei locali scolastici.