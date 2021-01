Salgono a 88 i contagi a Bagnara Calabra. Il Comune raccomanda prudenza e maggiore responsabilità

boolletino del 4 gennaio BAGNARA CALABRA - A seguito delle comunicazioni pervenute da parte dei medici di famiglia e dalla Prefettura di Reggio Calabria, nella giornata di ieri 03/01/2021 e di oggi 04/01/2021 si riscontrano nuovi 28 soggetti contagiati dal virus Covid-19, nonchè ulteriori 9 soggetti posti in quarantena per contatto stretto con gli stessi (familiari) e ulteriori soggetti che su consiglio dei medici curanti, si sono posti in quarantena volontaria in attesa dell'esito del tampone.

Si è provveduto ad emettere le ordinanze di restrizione domiciliare che sono in fase di notifica agli interessati. Visto anche l'incremento costante della curva epidemiologica, ribadiamo con forza alla cittadinanza il rispetto delle regole e di adottare un comportamento prudente evitando il più possibile il contatto con soggetti esterni al proprio nucleo familiare e l'utilizzo costante dei dispositivi di protezione personale. E' di fondamentale importanza, nel caso in cui si è stati in contatto con soggetti positivi, porsi immediatamente in isolamento domiciliare volontario ed informare tempestivamente il proprio medico curante.