REGGIO CALABRIA Parte dalla terza consulta comunale la proposta di un tavolo di confronto per le scuole

Marrc inaugurazione Boccioni crtSi avvicina la data del 7 gennaio e mentre i dirigenti scolastici sono alle prese con le azioni necessarie per la riorganizzazione del tempo scuola, le famiglie temono per i possibili contagi, la prof. Marisa Cagliostro, presidente della Consulta comunale politiche sociali, del lavoro e cultura, ha sollecitato l’attuale amministrazione-attraverso una lettera- richiedendo con urgenza la creazione diun Tavolo di lavoro tecnico che coinvolga i vari soggetti interessati interni all’Amministrazione civica e alle rappresentanze esterne delle categorie (Dirigenti scolastici, docenti, associazioni di genitori ecc.) con lo scopo di raccordare le azioni in essere e quelle in divenire presenti a livello di Comune e di Città metropolitana.

Infatti, la data del 7 gennaio è dietro l’angolo e tanti sono i nodi che prima di quella data dovranno essere sciolti, per permettere ai dirigenti la nuova riorganizzazione interna ed alle famiglie di aver, garanzie sul rientro in sicurezza dei propri figli. Le associazioni di categorie hanno accolto con entusiasmo la proposta della Presidente della consulta comunale, infatti vi ha aderito l’ANP secondo cui “il Covid ha sicuramente esacerbato le disuguaglianze sociali, aumentando i gap apprenditivi. Basti pensare al digital divide” Le associazioni genitori chiedono di garantire il diritto allo studio,ma in piena sicurezza e senza lasciare nessuno indietro permettendo alle famiglie di poter lavorare

Lo stesso presidente provinciale ANP, Dirigente scolastico Francesco Sacco, nel richiamare la complessità del sistema scuola, plaude “alla proposta di coinvolgimento avanzata dalla prof. Cagliostro, sottolineando l’urgenza di un tavolo finalizzato ad avanzare soluzioni inmerito alle criticità proprie del sistema scolastico cittadino.” Per Mafalda Pollidori, vicepresidente nazionale ANP, “Chi ha contezza dell’organizzazione scolastica sono proprio i dirigenti e non ha senso tenerli fuori”. Adesso tocca all’amministrazione comunale, rispondere.