Antipasqua è il nuovo presidente regionale di Asnali

Antipasqua a BagnaraRosario Antipasqua, classe ’66, da quasi 30 anni si occupa del settore commercio, artigianato, agricoltura, turismo e servizi delle piccole e medie imprese, il 30 Dicembre 2020 è stato eletto come nuovo presidente Regionale di As.NALI ovvero ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LIBERI IMPRENDITORI della regione Calabria, in seguito al rinnovo degli organismi associativi e approvazione del nuovo Statuto.

Il neo Presidente Antipasqua, viene eletto con votazione unanime dopo un dibattito sui principali temi riguardanti le politiche di sviluppo delle pmi in Calabria, l’Assemblea ha tributato un caloroso saluto, formulando i più sinceri auguri di buon lavoro. Antipasqua Rosario vanta una lunga appartenenza di lavoro all’interno della rappresentanza sindacale del settore, collocandosi nelle classi dirigenziali e di massima importanza dell’organizzazione che lo hanno visto operare in questi trent’anni di lavoro, inoltre ha rivestito altri importanti incarichi sia pubblici che privati.

L’As.NALI Calabria è un’ associazione che ad oggi conta circa 700 imprese.

“ La valorizzazione delle PMI è sempre stato il mio principale obbiettivo ”, ha dichiarato Antipasqua ,“ in oltre 29 anni di operatore sindacale ho avuto modo di conoscere bene il territorio e il suo tessuto economico, questo è frutto del dialogo e dell’ascolto con artigiani e commercianti che in prima persona vivono il settore e che hanno saputo essere per me maestri di grande umanità e professionalità, fin da giovanissimo mi è stata chiara una cosa e cioè che la bottega di quartiere rappresenta in pieno lo sviluppo economico e sociale del territorio. Le PMI lavorano in media 14 ore al giorno spesso con orari sacrificanti. Il pensiero dei nostri imprenditori è principalmente rivolto al miglioramento e valorizzazione della produzione. Queste qualità e questi valori hanno permesso al nostro territorio di vantare il made in italy, . È questo il patrimonio che tiene in piedi il nostro Paese, una realtà ancora poco valutata e considerata da chi di dovere, ma oggi lo scopo è quello di far emergere e tutelare queste realtà, sfruttando le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione digitale ed è proprio qui che noi come ASNALI vogliamo investire ed affiancare le imprese. Vogliamo puntare sulla formazione e sull’aggiornamento delle imprese e dei collaboratori, in quanto pensiamo che sia un elemento che sta alla base dello sviluppo di un’impresa sana”.

Emerge evidente dalle successive parole del Presidente Antipasqua che il nuovo direttivo regionale rappresenta un valore aggiunto di competenza ed esperienza professionale di alto livello nei vari settori. Il direttivo è rappresentativo di tutte le province del territorio e ciò evidenzia come As.NALI ha interesse affinché ogni singola realtà imprenditoriale dei vari comuni calabresi venga rappresentata. Antipasqua fa presente che l’unione ed il confronto tra associati e dirigenza è la forza di As.NAli, ai suoi colleghi rivolge parole di stima professionale ed umana. “niente è impossibile, esiste la realtà che vogliamo creare, dipende tutto da noi” conclude il Neo Presidente.