PALMI La Protezione Civile invita a mantenere alta l'attenzione: "obbligatorio comunicare l'eventuale positività all'Unità di crisi comunale"

In queste ore stiamo continuando a monitorare senza sosta la situazione relativa ai contagi nella nostra città. È infatti d'obbligo per tutti mantenere alta l'attenzione e seguire le disposizioni di prevenzione.

Si ricorda inoltre a tutti i cittadini che, per come stabilito dalla vigente ordinanza del sindaco, è obbligatorio per chi risultasse positivo comunicarlo tempestivamente all'autorità sanitaria locale, tramite l’unità di crisi comunale. Vige inoltre l'obbligo, per i laboratori di analisi operanti sul territorio cittadino, di comunicare quotidianamente all'unità i risultati dei test realizzati.