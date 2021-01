BAGNARA CALABRA A proposito del canone idrico 2017

Ninì Gramugliadi Ninì Gramuglia

La legge di bilancio 2018 (legge 27/12/2017, n.205) stabilisce all’art.1 c.4 “…… Nei contratti di fornitura del servizio idrico….il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA n.r.) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione ….”

Fin qui mi sembra tutto chiaro, il parlamento ha promulgato la legge, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2018, demandando all’ARERA la regolamentazione della tempistica per la fatturazione delle bollette.

L’ARERA, con delibera n.655/2015 ha fissato il tempo massimo della emissione della fattura in giorni 45 solari dall’ultimo giorno del periodo di riferimento, con delibera n.547/19 ha dato ulteriori indicazioni “…per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”

Nel caso del nostro comune, appare chiaro che le fatture relative all’anno 2017 andavano emesse entro il 14 febbraio 2018 (45 giorni solari dall’ultimo giorno del periodo di riferimento, che nello specifico è il 31/12/2017).

Dal 14 febbraio 2018, termine entro il quale il gestore era obbligato ad emettere il documento di fatturazione, decorre, quindi, la prescrizione biennale.

Il comune di Bagnara ha emesso le fatture 2017nel mese di settembre 2020, pertanto, al di là di ogni chiacchiera e richiamo a norme nulla aventi a che fare con la materia in trattazione, per l’anno 2017 il corrispettivo non è dovuto.

Tutto ciò è stato confermato dall’ARERA al sottoscritto in data 16 dicembre 2020, in risposta a quesito posto “abbiamo ricevuto la Sua richiesta di informazioni relativa alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. A tale proposito desideriamo segnalarLe che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto (da “utenti domestici”, “microimprese” e “professionisti”) per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni e disponendo che la medesima disciplina si applichi alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020. La prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente (il periodo di riferimento della fattura, ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura, deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prevista per l'utente in base ai consumi annui. Ogni fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento).

Andiamo, ora, a vedere come avvalersi di questo diritto.

Per questo soccorre sempre l’ARERA, che, nella risposta al quesito, chiarisce: “In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della volontà dell’utente di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta. In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo. Alla luce di quanto sopra, comunichiamo che, in caso di controversie con il Suo gestore idrico, potrà inviare un reclamo scritto allo stesso. Il gestore Le dovrà fornire riscontro entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del predetto reclamo. Se dopo aver inviato il reclamo non ricevesse risposta nelle tempistiche indicate o se questa non risultasse soddisfacente, potrà esperire il tentativo (volontario) di conciliazione attraverso il Servizio Conciliazione dell'Autorità”

Il comune non ha ottemperato all’obbligo di informare gli utenti della eventuale prescrizione dell’anno 2017, né ha allegato alla fattura il format previsto per facilitare la volontà dell’utente di avvalersi della possibilità di non pagare.

Quindi, chi ha pagato ha titolo al rimborsa, chi non ha pagato deve esplicitare per iscritto la propria volontà.

L’intervento di Bagnara Aperta ha permesso ai cittadini di essere informati sulle nuove norme, dolosamente ignorate dal comune. Ha, inoltre, consentito allo stesso Ente di evitare di perpetrare simili errori, con gravi riflessi sulle casse comunali, in futuro (gli uffici, dopo il comunicato di Bagnara Aperta, si stanno premurando ad inviare gli avvisi 2018, onde evitare, secondo loro, la prescrizione anche per quell’anno; ma questa è un’altra storia da affrontare a tempo debito).