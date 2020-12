SCILLA Il dottore Musarra sul vaccino anti-covid per i soggetti allergici

Dott. Antonino Musarrall dottore Antonino Musarra, responsabile del Centro di Allergologia della Casa della Salute di Scilla e PastPresident dell’Associazione degli allergologi e immunologi italiani territoriali e ospedalieri interviene sul vaccino anti- Covid per i soggetti allergici e sulle possibili reazioni che il vaccino potrebbe provocare.

<<Secondo la letteratura scientifica internazionale- spiega Musarra- le reazioni allergiche ai vaccini, escludendo da questa definizione i cosiddetti vaccini antiallergici, sono evenienze estremamente rare, che possono verificarsi con qualunque tipo di vaccino. Oltre ad essere molto rare sono anche imprevedibili, possono cioè verificarsi in soggetti senza una storia pregressa di allergie. Sulla base delle conoscenze attuali, tutti i soggetti con allergie respiratorie, da farmaci, da alimenti, da veleno di insetti o con asma grave in trattamento con farmaci biologici, possono essere sottoposti alla vaccinazione>>. A quanto è dato sapere, le Società Scientifiche di allergologia, considerando che l’attuale campagna con vaccino contenente un RNA messaggero non ha un precedente e quindi non è possibile analizzare uno storico, hanno suggerito agli organi istituzionali di non escludere a priori dalla campagna vaccinale le persone con gravi pregresse allergie,considerando la possibilità di programmare la vaccinazione in ambiente protetto presso le strutture di allergologia distribuite sul territorio nazionale, essendo l’allergologo clinico lo specialista dotato della maggiore esperienza e conoscenza nella diagnosi e nella gestione delle reazioni allergiche da farmaci. Il dottore Musarra si è sottoposto alla somministrazione della prima dose di vaccino insieme al collega dottore Cilia del centro di allergologia della Casa della Salute di Scilla.<<Sono certo- ha concluso Musarra- che non appena possibile un esempio così incoraggiante arriverà da tutta la classe medica e dagli altri operatori sanitari>>.

Tina Ferrera