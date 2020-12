A Villa San Giovanni nasce la nuova associazione socio culturale “VIVI QUARTIERE ACCIARELLO”

vivi acciarello Inizia la sua avventura sul territorio villese la neo associazione socio culturale ” Vivi Quartiere Acciarello” i cui soci fondatori alcuni abitanti da sempre attivi sul territorio acciarellese con eventi socio culturali, da cui l’associazione prende il nome. La nuova associazione si prefigge l’obiettivo di “riedificare” una coscienza sociale che partendo dalla riscoperta e dalla valorizzazione della storia e delle tradizioni culturali possa fortificare il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere acciarellesi e con la collaborazione di tutti riqualificare il quartiere.

Per questo motivo, il logo dell’associazione “Vivi Quartiere Acciarello” ricalca l’effige della Cupola antica costruzione che sorge in riva allo Stretto e da sempre riconosciuta come una dei simboli che identificano il quartiere Acciarello. Un’associazione che accoglie trai soci chiunque ama Acciarello ed ha voglia di lavorare affinché ritrovi la propria identità, il decoro che lo ha sempre contraddistinto. Il primo evento organizzato dall’Associazione Vivi Quartiere Acciarello si è tenuto con successo il 23 dicembre c.m. , un appuntamento con i bambini nella casetta di Babbo Natale allestita in collaborazion con l'Amministrazione Comunale, installata nella piazzetta "Bomba" dove i bambini hanno imbucato le loro letterine con i pensierini sul Natale. Un angolo di Acciarello , come la piazzetta chiamata dai più “Bomba” per via dell’installazione del reperto bellico rinvenuto poco distante i primi anni 90, ma in realtà intitolata al giornalista Pepè Caminiti, che per l’occasione è stata riqualificata e per cui sono previsti altri abbellimenti. Non dimenticando, inoltre, che la Pandemia ha colpito non solo la salute, ma anche l’economia di tante famiglie che hanno perso lavoro, la neo ASSOCIAZIONE VIVI QUARTIERE ACCIARELLO e i delegati di quartiere Antonino Atepi e Alessandro Galassi Hanno dato vita all'iniziativa “ACCIARELLO…. È NATALE SE DONI” Per tale occasione è stata effettuata una raccolta alimentare e di beni di prima necessità, per aiutare le famiglie bisognose della zona a regalarsi un Natale dignitoso e ricco di calore familiare attorno alla tavola imbandita. Nella casetta di Babbo Natale sono stati, poi, distribuiti i pacchi dono in collaborazione con l'Assessorato alle politiche Sociali e l’associazione Ora di Agire. Questa raccolta natalizia straordinaria ha avuto come obiettivo quello di allietare le festività a coloro i quali non possono permettersi di donare ai propri cari il calore della tavola addobbata a festa. Solidarietà, condivisione, empatia e fraternità questi sono i messaggi che con questo evento si sono voluti trasmettere. L’associazione “Vivi Quartiere Acciarello” ha una propria pagina facebook , per tutti coloro che vorranno seguire le attività dell’Associazione ed è in continuo aggiornamento.