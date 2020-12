LAMEZIA TERME Coronavirus, il reggimento "Sirio" in prima linea nella distribuzione del vaccino

larrivo del vaccino Ieri sono giunte in Calabria, con un Dornier del Comando Aviazione Esercito di Viterbo proveniente da Pratica di Mare e con destinazione Policlinico Universitario di Catanzaro Mater Domini le prime dosi di vaccino anticovid.

A consegnarle sono stati gli uomini del 2° reggimento "Sirio" dell'Aviazione delliEsercito, di stanza a Lamezia Terme. Il reggimento "Sirio" comandato dal colonnello Fabio Bianchi che unitamente ai più stretti collaboratori, ha diretto e coordinato l' operazione "Eos" sul territorio col supporto dei militari dell'Arma dei Carabinieri deputata alla scorta.

La consegna delle prime 280 dosi al policlinico universitario Mater Domini del capoluogo calabrese si è svolta in maniera certosina come previsto dallo Stato Maggiore Difesa e dai vertici di FA. I vaccini sono stati destinati per la somministrazione a medici e operatori sanitari su base volontaria.

Nei prossimi giorni, con le stesse modalità, il reggimento provvederà alla consegna di altre dosi.

Le successive consegne verranno effettuate e coordinate in collaborazione con il Comando Aviazione Esercitano di Viterbo utilizzando mezzi ruotati e anche elicotteri se necessario su tutto il territorio Calabrese.