BAGNARA CALABRA "Sospiri di Monaca", dolce rivisitato dallo Chef Daniele Lopez

sospiri di monaca Daniele Lopez, giovane e apprezzato Chef del ristorante Palma d'Oro che si trova sul lungomare di Bagnara Calabra, da tempo impegnato nella valorizzazione di piatti e dolci della tradizione locale, presenta una sua rivisitazione del "Sospiro di Monaca", dolce tipico della cittadina della Costa Viola.

E' lui stesso, in questa intervista, a parlare delle modifiche apportate nella preparazione del dolce storico della tradizione bagnarese.

LA STORIA

E' un dolce tipico di Bagnara Calabra (nome in origine: Suspiri i Monaca), ispirato alla lunga tradizione religiosa e di cui abbiamo già notizia nei libri antichi del 1700. Insieme ai sospiri, è nato anche il Dito di Apostolo. La leggenda narra di un pasticcere bagnarese che li realizzó su commissione di due giovani amanti i quali usavano farsi dono reciprocamente di questi dolci. Secondo la tradizione, una giovane contadina bagnarese, una domenica, trovó sull'uscio di casa un piccolo sacchetto che conteneva un dolce di pan di spagna e zucchero fine, a forma di cannolo siciliano, ripieno di una squisita crema al cacao, leggera e gustosa. Seppe che a realizzarlo fu un noto pasticcere del paese su esplicita richiesta di un giovane boscaiolo che lavorava sulle colline circostanti e che era invaghito di lei. Il nome del cannolo era Dito di Apostolo. La fanciulla allora, per contraccambiare l'interesse espresso dal boscaiolo, ordinò allo stesso pasticcere un dolce che avesse la forma di una piccola torta rotonda, bianca, con al centro una ciliegina, un dolce così buono che avrebbe dovuto far sospirare anche una monaca. Chiese inoltre al pasticcere di farle consegnare il dolce a casa tramite il giovane boscaiolo, il quale avrebbe così capito che la fanciulla aveva apprezzato il dono, oltre a ricambiare la complicità. Il nome di questo dolce fu allora Sospiro di Monaca. Da quel giorno, ogni domenica, il giovane boscaiolo faceva trovare sull'uscio di casa della bella contadina un sacchetto con i due dolci, come un simbolico dialogo amoroso pieno di complicità.

QUALITA'

Si tratta di dolcetti molto delicati, costituiti da pan di Spagna assemblato a cupola, di circa 7 cm di diametro e 4 cm di altezza, farciti con crema e ricoperti da glassa bianca con una ciliegia candita posta al centro.