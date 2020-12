Covid-19, prime dosi di vaccino arrivate stanotte in Calabria

Vaccini - Calabria 2° Rgt Aves Sirio, con base a Lamezia Terme, comandato dal Colonnello Fabio Bianchi. Prime dosi di vaccino arrivate stanotte in Calabria. Ad occuparsi della conservazione e della consegna sarà adesso il

Di buon mattino i militari hanno già provveduto alla consegna presso il policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro. Nei prossimi giorni con le stesse modalità si darà seguito alla consegna delle successive dosi. Le prossime consegne saranno effettuate su tutta la Regione, sempre dal reggimento "Sirio", con mezzi ruotati e con l'utilizzo di elicotteri. Le prime dosi di vaccino saranno somministrate nella mattinata di oggi a medici, infermieri, ed operatori sanitari che hanno aderito volontariamente alla campagna vaccinale in programma a partire da oggi in Italia e in tutta Europa.

a - vaccini - calabria - lamezia

L'operazione "Eos", partita ieri, nel piano predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Arcuri e in stretta cooperazione con la sua struttura. In una prima fase, i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra. Tutte le altre dosi del vaccino Pfizer, in arrivo nelle giornate e nelle settimane successive, saranno distribuite direttamente dalla Società produttrice. In una seconda fase, la Difesa garantirà il trasporto di tutte le dosi delle altre case farmaceutiche dall’Hub di Pratica di Mare ai 21 Sub Hub e alle strutture ospedaliere, ASL e punti in tutta Italia. Pronti 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli.

Red