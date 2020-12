BAGNARA CALABRA Gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale vincono il concorso Gewiss

Fermi - Gewiss - Primo ClassificatoE’ nella mattinata del 18 dicembre 2020 che si è tenuta la tanto attesa Cerimonia di premiazione del Concorso scuole 2019/2020 della Gewiss Accademy. L’anno scorso, infatti, gli studenti delle classi V D, IV D e III D dell’I.T.I, guidati dai professori Ragonese, Arabesco, Falco, Scappatura, con la collaborazione del tecnico di Laboratorio Davide Gatto e il sostegno esterno della prof.ssa Oppedisano, hanno lavorato per sviluppare un progetto che mirasse ad esporre l’opera della grande azienda Gewiss per i suoi cinquant’anni di vita.

Il titolo del progetto presentato: “Una nuova Area espositiva per i 50 anni di Gewiss” è stato il frutto di un attento studio di tematiche, normative e uso adeguato dei software tecnici della Gewiss. La premiazione doveva tenersi nel mese di maggio a Bergamo, presso i locali dell’azienda ma, a causa dell’improvvisa pandemia e del lockdown nazionale, la Gewiss era stata costretta a sospendere il tutto, anche a causa della situazione critica vissuta soprattutto dalla regione Lombardia e da molti dipendenti dell’azienda stessa. I nostri alunni, con affetto, avevano espresso vicinanza ai dipendenti Gewiss, nella speranza di poter ritornare a collaborare.

Alla premiazione, in modalità online su piattaforma Teams, erano presenti gli alunni, i professori coinvolti e la Dirigente prof.ssa Ramondino. Dopo il saluto istituzionale di apertura evento e il discorso augurale dei cinquant’anni della Gewiss, a tutti gli studenti delle scuole partecipanti, sono state rivolte parole di incoraggiamento e di fiducia nelle loro capacità, che fanno sperare in un futuro promettente, per la loro vita personale e per la società intera. Le scuole partecipanti al concorso e risultate finaliste, sono state l’I.T.I. M. Faraday di Ostia, l’IISS E. Fermi di Lecce, l’IPSIA F. Garelli di Mondovì, l’IPSIA A. Guastaferro di San Benedetto Del Tronto e l’ITIS Morosini di Ferentino. Ciascuna scuola ha avuto modo di presentare il proprio progetto.

A nome del nostro Istituto, gli studenti Salerno Gabriele e Oliverio Ludovico, dell’attuale V D, hanno esposto con orgoglio ed entusiasmo il progetto realizzato, ottenendo il Primo premio, a parimerito con l’IPSIA A. Guastaferro di San Benedetto Del Tronto. Questo rappresenta un grande traguardo per il nostro Istituto, che è stato ancora una volta pubblicamente riconosciuto per la sua eccellenza e l’impegno assiduo e costante nello studio attento e minuzioso, per la capacità tecnica e la fantasia nella realizzazione di progetti eccezionali a servizio dell’intera comunità. Investire sull'audacia dei giovani è il segreto per custodire il mondo e la speranza per un futuro migliore.

Si ringrazia la GEWISS S.p.a. per le opportunità che ha offerto, in questi anni, ai nostri studenti di mettere in gioco capacità e creatività, per poter dimostrare di essere in grado di realizzare progetti di alto livello.

Un grazie sincero al prof. Ragonese, per la passione dimostrata nel seguire gli studenti, per il suo insegnamento a servizio delle esigenze dei ragazzi e per il continuo incoraggiamento nello sviluppo delle capacità di ciascuno di loro. Ai professoriArabesco e Falco per la presenza costante e per il continuo sostegno ed, infine, alla Dirigente, prof.ssa Graziella Ramondino, per le continue opportunitàofferte agli studenti, perché possano sempre mettere a frutto le proprie capacità, credere in se stessi e così imparare sempre di più a puntare in alto.

