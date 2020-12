BAGNARA CALABRA Lo Chef Daniele Lopez presenta "PanZibì" il panettone allo zibibbo

Chef Daniele Lopez - PanZibì Daniele Lopez presenta "PanZibì" il panettone allo zibibbo. Il giovane Chef del ristorante "Palma d'Oro" di Bagnara Calabra continua a valorizzare i prodotti di punta del territorio.

Stavolta al centro dell'attenzione lo zibibbo, con cui Daniele ha voluto impreziosire il classico dolce natalizio, il panettone. Lo zibibbo - spiega Daniele - può diventare un prodotto di punta anche in pasticceria e in cucina, con un utilizzo sistematico in alcune ricette e nella produzioni di dolci di altissima qualità".