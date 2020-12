Restyling A2, martedì chiuse le rampe dello svincolo Reggio Calabria Porto

Lavori SA-RC Per consentire l’avanzamento degli interventi di restyling avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lungo l’A2 Dir RC, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito in provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, oggi 15 dicembre nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 17, saranno chiuse le rampe di uscita e di entrata, in carreggiata sud, dello svincolo Reggio Calabria Porto al km 7,400.

Le attività riguarderanno la stesa dello strato di usura drenante nell'ambito dei lavori di restyling dell'A2Dir RC tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso), dal km 433,765 al km 442,0770.

-Il traffico proveniente daA2 Salerno e diretto allo svincolo di Reggio Calabria Porto dovrà proseguire in autostrada in direzione sud A2-dir Reggio Calabria ed uscire allo svincolo di Reggio Calabria nord, per poi reimmettersi in autostrada in direzione nord fino allo svincolo di Reggio Calabria Porto.

-Il traffico proveniente dalla SS 740 (rampa di raccordo al porto) e diretto in autostrada in direzione sud A2-dir Reggio Calabria dovrà proseguire in direzione sud A2-dir RC.

Si segnala inoltre che, per agevolare il deflusso lungo i percorsi alternativi, in entrambe le direzioni, non verranno effettuate, nei giorni interessati, ulteriori restringimenti di carreggiata.