REGGIO CALABRIA La Madonna della Consolazione è tornata all'Eremo

trasferimento quadro Il Quadro è stato trasferito nella serata di ieri in forma privata a causa dell'Epidemia da Covid-19

Come già l’arcivescovo Fiorini Morosini ha anticipato durante la celebrazione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, presieduta ieri alle 18 in Duomo: "Credo sia doveroso che ormai questa presenza in Cattedrale debba terminare, perciò celebriamo questa eucaristia come un saluto alla Vergine Santissima, chiedendo a lei di proteggere noi e la nostra città in questo tempo di pandemia”. Inoltre, al termine della celebrazione, l'arcivescovo ha letto l'atto di affidamento alla Vergine della Consolazione da lui composto. Il trasferimento del Quadro, che sarebbe dovuto avvenire lo scorso 22 novembre in occasione della Solennità di Cristo Re, è stato posticipato di alcune settimane ed è avvenuto in forma riservata a causa dell’epidemia da Covid-19. Abitualmente, infatti, il rientro del simulacro della Vergine avviene con solenne processione.