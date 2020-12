SCILLA Dissesto idrogeologico a Solano, danni alla strada che collega il rione Flavioli a Favata

Solano - diss Non c'è pace per gli abitanti del rione Flavioli che, dopo l'emergenza idrica, si ritrovano a fronteggiare il dissesto idrogeologico. Le forti piogge di questi giorni hanno infatti causato il crollo, quasi totale, della strada che collega il rione a quello limitrofo di Favata e seri danni alla fonte detta "Fontanella" di grande interesse storico-culturale.

Ad aumentare la frustrazione degli abitanti, il fatto che per la strada in questione esiste già un progetto datato ormai di 15 anni e mai attuato da amministratori locali e commissari prefettizi che negli anni si sono succeduti. L'augurio è che questa testata possa dare, come fatto in precedenti occasioni, eco alle necessità degli abitanti e si riesca a disinnescare questa "bomba" idrogeologica che minaccia la mobilità ed un bene storico -culturale importanti non solo per una minuta comunità, ma per l'intero comune di Scilla.

Red