Bollettino del Comune di Bagnara Calabra. Ad oggi 108 i positivi, 47 i guariti

Bollettino del 7 dicembre Nella giornata di oggi, sulla base delle comunicazioni della Prefettura e dell'ASP, si registrano 7 nuovi positivi e 9 guariti per i quali si è provveduto a formalizzare le ordinanze di quarantena e di revoca.

In merito al dato delle guarigioni, si precisa che l'Ente è in attesa delle risultanze dei recenti tamponi di controllo e dei relativi referti di guarigione, per i quali l'amministrazione sta costantemente sollecitando le autorità sanitarie preposte.

Bollettino del Comune