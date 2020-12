BAGNARA CALABRA Via V. Carbone-Regina Margherita e dintorni

PELLEGRINA di Peppino Maisano

L’asse viario principale di Pellegrina formato dalla via V. Carbone-Regina Margherita che dal Rione Grimoldo arriva ormai fino a Contrada S.Barbara, su un percorso misto lungo più di un km. dopo attraversato un tessuto urbano pregno di memoria in parte ammalorato e in qualche tratto diruto esaurendosi infine nello straordinario picco sulla Statale 18 (affaccio su Bagnara, su Scilla e sulla Sicilia), offre, attraverso i vari intervalli inedificati tra le sue vetuste mura, un’incantevole vista sul mare dello Stretto e sulle sparse Isole intorno, da Vulcano a Pantelleria, alle Eolie.

I luoghi richiamano alla memoria il fervente lavorio di gente di un passato vicino e lontano allorché dalle numerose vie (Tiziano, M.SS.Annunziata, Umberto I° prolungamento Vittorio Em. II°, Quadro Vecchio, Quartararo) affluenti da est ad ovest su questa antica circonvallazione panoramica dal cui ciglio rivolto al mare dipartivano, tra fiorenti orti e vigneti terrazzati, ad opportune distanze tra loro, pensili scalette in pietra precipitanti sulla statale 18; a piedi, quella gente “scindiva”, come in processione, alla stazione di Bagnara per destinazione Reggio e Messina, ai punti commerciali più riforniti del Centro, al Municipio per richiedere i “certificati” da spedire ai famigliari emigrati nelle lontane Americhe e, d’estate al mare, le donne per lavare la lana alla foce dello Sfalassà e i giovani a fare il bagno.

La lunga via in gran parte affacciata sullo Stretto e davanti le Isole, partendo da Grimoldo e attraverso il Cozzale, l’uscita per Sansone, Sotto il Canneto e Santa Barbara si arrestava a circa mezzo km. a monte dalla Statale 18 non consentendo sbocco, alcuni anni fa era stata ampliata nel suo ultimo tratto e collegata direttamente alla stessa statale mediante l’abbattimento della cresta rocciosa, un puntone massiccio terminale che dalle origini aveva sempre impedito l’incontro tra l’asse viario comunale e l’arteria a più grande comunicazione.

Il progetto, promosso e gestito a suo tempo dall’Amm.ne Com.le pro tempore, ha recuperato, ampliandolo, l’antico stretto percorso(viottolo) lungo circa 350-400 mt., ideato e tracciato in epoca remota per le sole esigenze delle coltivazioni dei terreni, rimasto poi senza sbocco per l’ovvio motivo dei mezzi operativi al tempo inadeguati, oggi collega felicemente due punti a diverse quote dell’importante arteria statale, dando un senso alla realizzazione più che di dovuta completezza e di espansione urbanistica, direi di pregnante valore sociale, dal risvolto indiscutibilmente civile.

A ben considerare e valutare oggi davanti a fatti ormai maturi e metabolizzati in circa mezzo secolo di eventi, sia l’insediamento finanziato dall’IACP sul finire degli anni 70, che la successiva costruzione negli anni 2000 della palestra polifunzionale con annesso campo sportivo, in omaggio all’onestà e alla sincerità fino in fondo, non hanno dato riscontri di qualche apprezzabile rilievo né per il paese, né agli assegnatari degli alloggi, né tantomeno alle attività sportive locali o comunali. Per non dire del clima asfittico e pasoliniano creatosi nell’area dell’insediamento urbanistico! E senza voler chiedere conto sul perché la palestra si è arenata incompiuta circa 15 anni fa dopo una spesa di quasi 800 mila euro e a tutt’oggi campeggia tra le rigogliose erbe e gli intricati arbusti, che da anni la cingono facendole corona in un luogo che in altra epoca era celebrato come il “Belvedere” del paese!

Pertanto, l’unico intervento significativo apprezzabile e di rilievo calato nelle Frazioni nell’arco del predetto periodo, che ha prodotto ricadute e ripercussioni e ne produrrà ancora nel tempo, può essere considerato a buon diritto e a pieno titolo, senza tema di smentita, il prolungamento, con relativo innesto alla statale 18, della via comunale V. Carbone-R. Margherita realizzato in epoca relativamente recente.

Per la carica aggregativa che ha in sé, unita all’odore di storia paesana antica che emana da ogni angolo la si attraversi, la via V. Carbone-R. Margherita, costituisce e rappresenta un autentico patrimonio e lascito per l’intero paese, per cui noi oggi siamo tenuti a garantirne l’assoluto e integrale decoro, evitando l’incuria e lo sfascio pieno del più recente passato, dal quale stiamo arrivando al restyling di questi giorni dopo inaudite lungaggini che, a un certo punto dell’inquieta attesa, anche su tale cruciale adempimento avevano fatto temere il peggio.

Ora resta sfracellato il centro di Pellegrina, con tutte le vie ruotanti intorno alla Piazza principale e alla Chiesa, le traverse e le vie limitrofe con annessi prolungamenti e spazi liberi, alcuni da illuminare, non escluse più d’una realtà avvilente in pieno centro, di tipica marca peruviana, che vanno smantellate per fare circolare e respirare meglio. Il loro stato attuale è sotto gli occhi di tutti e non manca di suscitare sentimenti di amarezza difficile da reprimere e nascondere. Qualche mese fa l’Amministrazione Comunale ha fatto affiggere un manifesto annunciando un programma di opere pubbliche pronto per essere varato.

Poiché il dibattito politico comunale, su entrambi i fronti, appare alquanto carente e sterile non lasciando sperare nulla di positivo, come purtroppo ampiamente emerso nelle riunioni consiliari su due grandi temi di interesse generale quali l’IMU e la discarica di rifiuti solidi urbani in località “La Zingara”, sostenuti tenacemente dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, nonché da altri “Movimenti” operanti nel Comune, mi permetto rappresentare a chi di competenza l’assoluta necessità di prestare molta attenzione nella distribuzione delle risorse e nella individuazione oculata delle opere prioritarie e urgenti.

So che il manifesto ha indicato sia le opere da realizzare in ogni singola realtà urbana, che le necessarie per il completamento di quelle ancora da ultimare. Dalla lettura sommaria e fugace ho annotato che il blocco viario intorno alla Piazza principale di Pellegrina non è incluso nell’annuncio dell’Amministrazione. Si raccomanda chi amministra il Comune a fare il necessario utile consentito per evitare il perpetuarsi di uno stato di grave disagio e disdoro interagenti con la sicurezza e la dignità dell’intera comunità locale.