BAGNARA CALABRA Mercato settimanale, l'As.N.A.L.I. chiede di anticiparlo a lunedì 7 dicembre

Borrello Arriva la richiesta da parte di Domenico Borrello, referente locale dell'Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, che chiede al Comune di Bagnara Calabra di poter anticipare a lunedì 7 dicembre il mercato settimanale, che solitamente viene svolto nella giornata di martedì.

"L'8 dicembre si celebra la festività dell'Immacolata - afferma il referente di AsNALI - e quindi sarebbe opportuno dare la possibilità ai cittadini di poter fare i propri acquisti prima del giorno di festa". A quanto è dato sapere sembra ci sia già stata una interlocuzione tra i commercianti e l'Amministrazione Comunale e non dovrebbero esserci problemi a spostare la data del mercato settimanale al 7 dicembre. "Non resta adesso che attendere l'ordinanza del Sindaco - chiude Borrello - che voglio ringraziare anticipatamente per l'ascolto e la sensibilità dimostrata".

Red