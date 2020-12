Coronavirus. Per l'ISS, Calabria ancora regione a rischio "alto"

Ministero della Salute

Tre Regioni sono "classificate a rischio alto" di trasmissione di Sars-Cov-2: Calabria, Puglia e Sardegna, quest'ultima a "titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza" dei dati. E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso. La classificazione a rischio alto "per 3 o più settimane consecutive - si legge - prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale".