SCILLA Rete idrica obsoleta. Perdite d’acqua a Melia

PERDITE ACQUA MELIALa rete idrica comunale di Melia è obsoleta e presenta in alcuni punti delle perdite d’acqua che creano disagi ai residenti. << I tubi si rompono continuamente- spiega la signora Francesca Giuffrè- perché sono vecchi e passano in superfice a circa 10 cm sotto la strada. Il Comune dovrebbe rifare una nuova rete idrica e disporla in profondità. Il traffico sulla strada dove si verificano le perdite d’acqua è molto intenso essendo l’arteria principale che collega Villa San Giovanni e Scilla a Gambarie>>.

Non è la prima volta che i residenti di via Fondaco segnalano disservizi nella zona e le riparazioni effettuate si ripresentano sempre. << Due anni fa- continua- ho rifatto la facciata della mia abitazione che presenta grosse macchie di umidità a causa della perdita d’acqua e degli schizzi delle auto in transito a sostenuta velocità.Ho intenzione, se non vengono presi provvedimenti, di chiedere i danni al Comune.Melia è una frazione divisa tra due comuni, Scilla e San Roberto, la maggior parte è al comune di Scilla, ma viene considerata nulla.Paghiamo le tasse come gli altri ,vogliamo più attenzione>>. Oltre ai problemi sulla rete idrica ridotta a un colabrodo, alcuni residenti lamentano la mancata raccolta dei rifiuti<< Il borgo è pieno di spazzatura sparpagliata dai tanti cani randagi che circolano in zona. I rifiuti vengono portati anche dai paesi vicini e manca la disinfestazione delle strade.Ci hanno chiuso l'ufficio postale siamo costretti ad andare a Scilla solo il mercoledì con gravi disagi per gli abitanti di Meliae soprattutto per gli anziani e quelli che non hanno un mezzo per spostarsi>>. Dall’ufficio tecnico del Comune fanno sapere che è stato dato mandato ad una ditta per sistemare la perdita d’acqua.

Tina Ferrera