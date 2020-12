BAGNARA CALABRA Scuola, sospese le lezioni in presenza fino al 22 dicembre

scuole - attività sospeseE' stata adottata l'ordinanza n. 476 che stabilisce la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole pubbliche facenti parte dell'Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo", compreso la scuola dell'infanzia con decorrenza dal 04/12/2020 e fino a tutto il 22/12/2020. E' stato contestualmente disposto che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il testo integrale dell'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio online e al seguente link:

http://www.comunebagnara.it/…/3…/doc04929020201203192818.pdf

Comune di Bagnara Calabra