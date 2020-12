BAGNARA CALABRA Marinella zona rossa

Marinella di Bagnara Calabra Come anticipato ieri da CostaViolaNews.it viene ridotta la zona rossa a Bagnara Calabra. La comunicazione arriva direttamente dalla Regione Calabria a firma del Dott. Antonio Belcastro e del Presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì. A rimanere zona rossa sarà solo il quartiere di Marinella.

"La precisazione - si legge nel documento - si è resa necessaria in quanto, a seguito dell'interlocuzione con il Dipartimento di Prevenzione e con i rappresentanti della Giunta Comunale, si è verificato che circa l'80% dei casi confermati, dei quali si è determinata la crescita dell'incidenza posti a base del provvedimento regionale, sono riconducibili a cittadini residenti in quella specifica area e non già nel territorio comunale." La Regione quindi conferma la zona rossa solo da Cacilì a Marturano ma non specifica al momento fino a quando. Secondo l'ordinanza emessa nei giorni scorsi dovrebbe rimanere in vigore fino al 12 dicembre, ma da Palazzo San Nicola fanno sapere che si sta già lavorando per chiudere questa fase prima di quella data.

