Bagnara zona rossa, l'appello del presidente della Pro Loco Bruno Ienco: "riaprite l'ufficio postale a Marinella"

Ufficio Postale Marinella Di seguito la nota diramata dal Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, che chiede alla Direzione Generale delle Poste di Reggio Calabria la riapertura dell'ufficio postale di Marinella. "La richiesta trova maggiore supporto - spiega Ienco - in ragione dello stato di zona rossa che attualmente interessa l'intero territorio comunale".

<<Si fa appello alla Direzione delle Poste reggine e in particolare al responsabile Dott. Francesco De Marco, Direttore filiale di Reggio Calabria, affinchè in questo particolare momento, che vede la città di Bagnara Calabra dichiarata zona rossa, e a quanto viene ribadito dalle autorità amministrative, a giorni verrà chiusa la zona di Marinella per motivi pandemici, venga riaperto l'ufficio postale chiuso al pubblico da alcuni mesi, per soddisfare le esigenze dei numerosi cittadini che risiedono nel popoloso quartiere. L'appello nasce a seguito di numerose segnalazioni ricevute dai residenti i quali si sentono si particolarmente penalizzati non potendo avere servizi adeguati, e soptatutto perchè non intravedono la necessità di una potenziale chiusura stando ai numeri che vengono diramati dalle autorià sanitarie. Numeri che non tengono conto che a Marinella vi dimora una popolazione residente di 3500 unità a fronte di un numero di circa 35 positivi.

Red