Coronavirus, a Laganadi screening gratuito sulla popolazione

PicsArt 12-01-03.25.30

L'amministrazione Comunale di Laganadi, in collaborazione con la Pro Loco Laganadi nel cuore, promuove uno screening gratuito sulla popolazione per contrastare l'emergenza Covid-19. Tamponi rapidi verranno effettuati, infatti, gratuitamente, a coloro che ne faranno richiesta. In 15 minuti sarà così possibile stabilire la positività di coloro che si sottoporranno al controllo.