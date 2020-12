SCILLA Polemica di Ventura sulla gestione della Biblioteca Comunale

Francesco VenturaFrancesco Ventura, presidente uscente dell’associazione “Famiglia Ventura” entra in polemica con Andrea D’Emilio, presidente dell’associazione “Clemente De Caesaris” che assieme al Club Unesco di Scilla, all’associazione “Santa Giorgia e Dintorni” e altri giovani volontari gestisce da alcuni mesi le attività all’interno della biblioteca.

Ventura sostiene di essere stato oggetto di una campagna denigratoria e di avere la certezza <<dell’esistenza inequivocabile di un deprecabile, quanto ormai fallito, tentativo di strumentalizzare la Biblioteca Comunale ad opera di soggetti animati da finalità meschine e faziose, le cui azioni ritengo abbiano avuto come primo l’esito l’avere leso la reputazione mia e dell’associazione che presiedo». L’associazione Famiglia Ventura ha dato in comodato d’uso al Comune dei libri in parte scolastici per l’allestimento della biblioteca Comunale. Ventura lo scorso anno aveva firmato anche un protocollo d’intesa con l’associazione “De Caesaris “ di Pescara che ha contribuito per l’acquisto degli arredi. Intanto il sindaco Pasquale Ciccone, smorza i toni e fa sapere che in merito alla questione si è svolto un incontro a palazzo San Rocco con le associazioni e un gruppo di volontari per gestire al meglio il servizio all’interno della biblioteca.

Tina Ferrera