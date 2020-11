A Solano da più di sei mesi perdita d'acqua in via Flavioli

via flav

E' da più di sei mesi che in Via Flavioli a Solano Superiore c'è una perdita consistente d'acqua. A evidenziarlo un nostro lettore che a corredo della segnalazione invia alcune foto che pubblichiamo in basso. "Il rischio - commenta Pietro Squillace - non è solo quello di scivolare, ma soprattutto che la perdita d'acqua possa causare un serio dissesto geologico, che può avere conseguenze tragiche in quanto la strada è molto trafficata". Gli abitanti della zona chiedono un immediato intervento da parte del Comune prima che succeda l'irreparabile.

Red