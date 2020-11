BAGNARA CALABRA Covid 19, parlano i medici di medicina di base: "in questa fase serve collaborazione e maggiore responsabilità"

Dott.ssa Francesca Frosina - Dott. Michele Calogero Coronavirus e comportamenti atti ad evitare il contagio, in questa intervista parlano il Dott. Michele Calogero e la Dott.ssa Francesca Frosina. Ma non solo, si parla di vaccini, di sanità, e di ciò che ha fatto diventare la Calabria zona rossa. Non mancano le critiche alla gestione della pandemia, e ad una sanità che ha mostrato all'intera Italia ciò che i calabresi sapevano già.

E poi i consigli ai giovani, sopratutto con le festività natalizie in arrivo, alle famiglie e a chi è chiamato a prendere decisioni, perchè lo faccia veramente con cognizione di causa. E ancora, la chiosa finale con il Dott. Calogero che invita i politici a fare delle scelte che migliorino l'attuale stato di cose; questo servirebbe, sopratutto per quanto riguarda la Calabria ad evitare querelle che questa regione non merita e che purtroppo l'hanno fatto diventare la barzelletta d'Italia.