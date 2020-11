Covid-19, a Bagnara Calabra salgono a 97 i positivi, 17 i guariti

Bollettino del 24 nvembre

Nella giornata di oggi, a seguito delle comunicazioni pervenute dalla Prefettura e dai medici di famiglia, si registrano n. 22 soggetti positivi in più rispetto a ieri. Si è provveduto ad emettere n. 13 ordinanze di quarantena per n. 21 soggetti. Occorre precisare, a tal proposito, che per buona parte dei soggetti di cui oggi si registra la positività era già stato disposto il provvedimento di quarantena, in quanto si tratta di persone conviventi con altri familiari positivi.