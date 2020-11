Palmi, Gioia Tauro e Taurianova: aggiornamento Covid del 22 novembre

PALMI 134 i positivi, 87 i guariti, 7 ospedalizzati, 134 in quarantena domiciliare.

TAURIANOVA 193 i positivi, 52 i guariti, 141 attualmente positivi.

GIOIA TAURO 241 i positivi, 28 i guariti.

Il Comune avvisa la popolazione che attualmente i casi positivi risultano essere 241 in totale. I guariti rimangono invece a 28. Rispetto all’ultima comunicazione, i casi attualmente positivi sono in aumento. Facciamo appello affinché prevalga il senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico-comportamentali fondamentali per tutelare la propria salute e quella degli altri.