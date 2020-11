Covid, aggiornamento per i comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno e Taurianova

- Cari concittadini, Anche oggi ci è stato comunicato un aumento importante dei contagi nel nostro territorio comunale. Nonostante le nostre raccomandazioni, ancora in molti conducono la loro vita ignorando la drammaticità di questo momento, per questo già da domani chiederò alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di rafforzare i controlli per sanzionare coloro che ancora oggi si ostinano a non rispettare le regole. Vi raccomandiamo di continuare a prestare la massima attenzione, siamo ancora in pienissima emergenza e le limitazioni a cui siamo soggetti devono essere rispettate rigorosamente senza lasciare nulla al caso. (Giuseppe Idà - Sindaco di Rosarno)